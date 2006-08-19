Омельченко будет контролировать Черновецкого
Экс-мэр подверг резкой критике деятельность своего преемника
Бывший городской голова Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО подверг резкой критике деятельность Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на посту главы столичной государственной администрации.
Как передает корреспондент УНИАН, 19 августа в интервью журналистам А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал: "Мы будем контролировать власть. Это наше право, потому что мы - киевляне".
Экс-мэр, в частности, отметил, что столичная мэрия к 15-летию Дню независимости Украины планировала открыть Центр кардиологии и второй выход из станции метро "Дарница", однако этого не было сделано.
Отдельной критике А.ОМЕЛЬЧЕНКО подверг повышение столичными властями цены на хлеб. В частности, экс-мэр напомнил, что по состоянию на 1 августа у предприятия "Киевмлин" был запас зерна, закупленного по старым ценам, в размере 43 тысячи тонн, чего должно было хватить до октября.
В связи с этим А.ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что цена на хлеб в Киеве могла быть повышена только с 1 ноября и максимум до 12%. "Не было оснований для повышения на 37%", - подчеркнул он.
А.ОМЕЛЬЧЕНКО также напомнил, что в свое время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критиковали его команду за строительство высотного жилого дома на улице Грушевского, 9-а. "Я хочу спросить сегодня и власть президента, и власть города: почему сегодня рядом строится второй дом внизу - уже 4-й этаж?", - сказал экс-мэр.
А.ОМЕЛЬЧЕНКО не оставил без внимания и действия новой столичной власти по отношению к муниципальному банку "Хрещатик", где был полностью сменен состав наблюдательного совета. По мнению А.ОМЕЛЬЧЕНКО, все это направлено на то, чтобы превратить банк "Хрещатик" в филиал "Правэксбанка" (почетным президентом данного финансового учреждения является Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ - УНИАН).
Комментируя отдельные высказывания Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, экс-мэр заявил: "Я не врач, но там явная патология. И если врачи не умеют или не хотят, то это мы с вами должны контролировать, делать анализ высказываний, поведения, эмоций, давать оценку физическому, умственному и моральному состоянию".
Говоря о проведении нынешним мэром Киева так называемых "открытых приемов граждан" возле здания мэрии, А.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил: "Держать людей на жаре, в толпе - это обида, неуважение и хамство господина ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды".
"И чем закончились приемы на Крещатике?" - резюмировал экс-мэр, адресуя вопрос своему приемнику.