Омельченко будет контролировать Черновецкого

Бывший городской голова Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО подверг резкой критике деятельность Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на посту главы столичной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, 19 августа в интервью журналистам А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал: "Мы будем контролировать власть. Это наше право, потому что мы - киевляне".

Экс-мэр, в частности, отметил, что столичная мэрия к 15-летию Дню независимости Украины планировала открыть Центр кардиологии и второй выход из станции метро "Дарница", однако этого не было сделано.

Отдельной критике А.ОМЕЛЬЧЕНКО подверг повышение столичными властями цены на хлеб. В частности, экс-мэр напомнил, что по состоянию на 1 августа у предприятия "Киевмлин" был запас зерна, закупленного по старым ценам, в размере 43 тысячи тонн, чего должно было хватить до октября.

В связи с этим А.ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что цена на хлеб в Киеве могла быть повышена только с 1 ноября и максимум до 12%. "Не было оснований для повышения на 37%", - подчеркнул он.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО также напомнил, что в свое время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критиковали его команду за строительство высотного жилого дома на улице Грушевского, 9-а. "Я хочу спросить сегодня и власть президента, и власть города: почему сегодня рядом строится второй дом внизу - уже 4-й этаж?", - сказал экс-мэр.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО не оставил без внимания и действия новой столичной власти по отношению к муниципальному банку "Хрещатик", где был полностью сменен состав наблюдательного совета. По мнению А.ОМЕЛЬЧЕНКО, все это направлено на то, чтобы превратить банк "Хрещатик" в филиал "Правэксбанка" (почетным президентом данного финансового учреждения является Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ - УНИАН).

Комментируя отдельные высказывания Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, экс-мэр заявил: "Я не врач, но там явная патология. И если врачи не умеют или не хотят, то это мы с вами должны контролировать, делать анализ высказываний, поведения, эмоций, давать оценку физическому, умственному и моральному состоянию".

Говоря о проведении нынешним мэром Киева так называемых "открытых приемов граждан" возле здания мэрии, А.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил: "Держать людей на жаре, в толпе - это обида, неуважение и хамство господина ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды".

"И чем закончились приемы на Крещатике?" - резюмировал экс-мэр, адресуя вопрос своему приемнику.