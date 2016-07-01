Львовский горсовет согласовал участие города в борьбе за "Евровидение-2017"

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня, 1 июля, на сессионном заседании проголосовал 41 депутат.

Заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко признали уполномоченным лицом в подаче заявки на отбор города и арены для подготовки и проведения в 2017 году в Украине песенного конкурса «Евровидение».

Как сообщил Москаленко, сейчас городской совет только подает заявку на участие в отборе для проведения песенного конкурса, а также запрос на получение спецификации и технических требований по проведению конкурса.

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«Говорить о помещении рано. Это может быть «Арена Львов» или другие», – добавил заместитель городского головы.

Львовский городской совет должен подать заявку до 8 июля.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе «Евровидение 2016», который состоялся 14 мая в Стокгольме. Она выступила с песней «1944», в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Таким образом, следующий конкурс «Евровидение-2017» будет принимать Украина.

Мэры Киева, Одессы, Днепра и Львова заявили о готовности провести конкурс в своих городах.

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Конкурс по отбору города, в котором будет проводиться «Евровидение-2017» пройдет в четыре этапа: первый этап - 24 июня-8 июля; второй - 8 июля-15 июля; третий - 18 июля-22 июля. Победитель будет объявлен 1 августа.