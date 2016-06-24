В Минкульте назвали дату объявления города-хозяина Евровидения-2017

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр культуры Евгений Нищук после заседания правительства.

"Отбор города будет проходить в четыре этапа, и начнется сегодня. Первый этап - 24 июня - 8 июля... Второй - 8 июля - 15 июля... Третий - 18 июля - 22 июля", - сказал он.

По словам Нищука, конкурс будет проводить Национальная телекомпания Украины, а его финальная часть пройдет с 22 июля по 1 августа. Это будет четвертый этап, когда специальная инспекция с участием представителей Европейского вещательного союза проверит состояние готовности городов-финалистов конкурса.

«1 августа 2016 года мы должны получить город, который будет принимать Евровидение», - сказал министр.

Читайте такжеСегодня в Украине начнется отбор города, в котором пройдет Евровидение-2017

Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся 14 мая в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Евровидение-2017 будет принимать Украина.

Мэры Киева Виталий Кличко, Одессы Геннадий Труханов и Днепра Борис Филатов заявили о готовности провести конкурс в своих городах.