Дети погибших на Грибовичской свалке спасателей будут получать 4 тысячи ежемесячно

За соответствующее решение проголосовал 41 депутат, сообщает ZIK.

Отмечается, что постановлением предусмотрена выплата ежемесячной адресной социальной выплаты в размере 4 000 грн на каждого ребенка погибшего до достижения совершеннолетия или, в случае продолжения учебы до 23 лет.

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Для получения социальной выплаты законный представитель детей должен подать в управление социальной защиты львовского горсовета следующие документы: заявление на получение социальной выплаты, копию паспорта, копию идентификационного номера (кроме лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте), номер счета в банковском учреждении, на который будут осуществляться социальные выплаты, копию свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), копию свидетельства о смерти погибшего, справку об обучении ребенка (детей) после исполнения ребенку (детям) восемнадцатилетнего возраста.

Выплата стипендии будет осуществляться в безналичной форме ежемесячно за перечисление средств на лицевые счета заявителей, открытые в учреждениях уполномоченных банков.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.

После этого в Львовской области возникла другая проблема - с вывозом мусора. Сначала его вывозили в Житомир, но город не выдержал таких нагрузок. Однако Киев вызвался помочь в решении проблемы с мусором в Львове.