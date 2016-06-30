Дети погибших на Грибовичской свалке спасателей будут получать 4 тысячи ежемесячно
Депутаты Львовского горсовета на сессии 30 июня утвердили Программу соцзащиты детей спасателей, которые погибли во время ликвидации пожара на Грибовичской свалке.
За соответствующее решение проголосовал 41 депутат, сообщает ZIK.
Отмечается, что постановлением предусмотрена выплата ежемесячной адресной социальной выплаты в размере 4 000 грн на каждого ребенка погибшего до достижения совершеннолетия или, в случае продолжения учебы до 23 лет.
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Для получения социальной выплаты законный представитель детей должен подать в управление социальной защиты львовского горсовета следующие документы: заявление на получение социальной выплаты, копию паспорта, копию идентификационного номера (кроме лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте), номер счета в банковском учреждении, на который будут осуществляться социальные выплаты, копию свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), копию свидетельства о смерти погибшего, справку об обучении ребенка (детей) после исполнения ребенку (детям) восемнадцатилетнего возраста.
Выплата стипендии будет осуществляться в безналичной форме ежемесячно за перечисление средств на лицевые счета заявителей, открытые в учреждениях уполномоченных банков.
Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.
После этого в Львовской области возникла другая проблема - с вывозом мусора. Сначала его вывозили в Житомир, но город не выдержал таких нагрузок. Однако Киев вызвался помочь в решении проблемы с мусором в Львове.