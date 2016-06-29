В четверг Садовый должен отчитаться о трагедии на Грибовичской свалке

Об этом сегодня, 29 июня, во время пресс-конференции заявил секретарь Львовского городского совета Анатолий Забарило, сообщает Zik.ua.

«Первым вопросом в завтрашней повестки дня пленарного заседания Львовского горсовета - вопросы по чрезвычайной ситуации на территории Грибовичской свалки, где городской голова будет подавать информацию», – заявил Забарило и заверил, что Садовый в этот раз придет на сессию.

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Одновременно Забарило добавил, что в повестке дня нет зарегистрированного постановления о недоверии Садовому.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

Тело коммунальщика до сих пор не нашли. После этого во Львовской области возникла другая проблема - с вывозом мусора.

Сначала его вывозили в Житомир, но город не выдержал таких нагрузок. Однако Киев вызвался помочь в решении проблемы с мусором в Львове.