Изменения в Конституцию относительно Крыма находятся на стадии обсуждения - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Это вопрос, который сейчас находится на стадии обсуждения, мы обсуждаем с крымскими татарами, нашими собратьями. И мы сможем этот вопрос, когда уже будет завершено его обсуждение, вынести на общественное обсуждение”, - сказал Парубий.

В настоящее время, отметил спикер, этот вопрос находится “на уровне идеи и разработки”.

“Еще нет законопроекта, и еще не согласован текст этих изменений”, - добавил Парубий.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня о необходимости начать процесс внесения изменений и дополнений в раздел 10 Конституции Украины, который называется «Автономная Республика Крым».

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ранее выразил убеждение, что Крыму должен быть предоставлен статус национальной территориальной автономии.

По его словам, речь идет о предоставлении Крыму статуса национальной территориальной автономии.

«Это совсем иное, чем такое восприятие как крымскотатарская национальная автономия», - объяснил он.

В мае глава Меджлиса Чубаров заявлял, что ожидает внесения изменений в Конституцию с закреплением права на самоопределение крымскотатарского народа в составе Украины после деоккупации Крыма.