В больницах Измаила до сих пор находятся 200 пострадавших от кишечной инфекции, 114 из них - дети

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в течение 16-24 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратились 678 человек, из них 386 - дети местных жителей г. Измаил и с. Броска Измаильского района.

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«Специалистами СЭС проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Предварительная причина заболевания – употребление некачественной воды», - отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, пострадавшие начали поступать в медучреждения Измаила с 16 июня.

По состоянию на 18.00 пятницы, 24 июня, с начала вспышки кишечной инфекции в больницы города и района госпитализированы 669 человек (из них - 287 взрослых и 382 ребенка).

В Минздраве информировали, что причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.

массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.