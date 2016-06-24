Количество пострадавших от кишечной инфекции в Измаиле и районе достигло 669

Об этом в Facebook написал мэр Измаила Андрей Абрамченко.

По его данным, по состоянию на 18:00 пятницы с начала вспышки кишечной инфекции в больницы города и района госпитализированы 669 человек (из них - 287 взрослых и 382 ребенка). Сейчас в стационарах находится 191 человек (в том числе 110 детей и 81 взрослый).

«С нуля часов до 18:00 пятницы, 24 июня, в больницы города и района госпитализированы с симптомами кишечной инфекции 43 человека, в том числе 19 детей», - отметил Абрамченко.

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Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба ГСЧС сообщила, что 16-23 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратились 617 человек (из них 358 детей), местных жителей города Измаил и сел Измаильского района.

Пострадавшие начали поступать в медучреждения с 16 июня.

По данным Министерства здравоохранения, причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.