Савченко назвала "царя-самодура" причиной конфликта между украинцами и россиянами

Об этом заявила нардеп Надежда Савченко, передает "Громадське".

"Проблема в одном человеке-самодуре, у которого есть больные комплексы – собиратель земель русских, царь. Раз в сто лет рождается человек, у которого амбиции зашкаливают и он становится проблемой для многих людей, если дорывается до власти", - заявила Савченко.

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Напомним, народный депутат Надежда Савченко во время пресс-конференции охарактеризовала президента РФ Владимира Путина.