Савченко на заседании ПАСЕ вступила в словесную перепалку с российским журналистом

Передавая этому журналисту слово, председатель украинской делегации в ПАСЕ, депутат от БПП Владимир Арьев заявил, что дает слово "российскому пропагандисту". Его имя расслышать не удалось, передает "Украинская правда".

В своем вопросе этот журналист заявил, что российские журналисты в зоне АТО находят осколки снарядов в больницах и детских садах. Также он спросил, планирует ли Савченко заниматься только правами политзаключенных в России, или в Украине также. Он привел пример Руслана Коцабы, который был осужден за призывы против мобилизации и был признан организацией Amnesty International узником совести.

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В ответ Савченко призвала российских журналистов не искажать информацию о марке снарядов, осколки от которых они обнаруживают, выдавая разрешенные снаряды за запрещенные Женевской конвенцией.

Говоря о заключенных в Украине, она заявила, что одним из направлений ее деятельности будут суды и судебная реформа.

"Я очень хочу, чтобы украинский суд был на порядок выше российского суда, чтобы у нас не было к чему придраться, так, как вы ведете суды, как это у вас происходит. Поэтому да, я буду заниматься всеми этими вопросами", – сказала она.

В ответ на уточнение журналиста, может ли она передать Коцабе, что Савченко займется его вопросом, она заявила, что в этом ей посредники не нужны.

"Я не считаю, что я буду со своим народом разговаривать через российских журналистов. У меня есть через кого поговорить с моими украинцами. Поэтому я свяжусь с ними сама, большое спасибо", – сказала она.

Напомним, 12 мая Ивано-Франковский городской суд своим приговором назначил 3,5 года лишения свободы блогеру Руслану Коцабе, который призвал отказываться от мобилизации.