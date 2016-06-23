Полторак рассказал о внедрении "J-структуры" в Минобороны

Об этом в интервью изданию "Новое время" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Полторак отметил, что "J-структура" - это система, которая принята в армиях стран НАТО: управления, обеспечения, организации. Она дает возможность быстро и правильно принимать решения.

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"Вот для примера. В Министерстве обороны раньше имел право принимать решения единственный человек - министр. В структуре работало 770 сотрудников, они ежедневно готовили документы, которые направляли министру. Как возможно вообще эффективно принимать решения при таком распределении? Что мы уже сделали? Мы начали реформировать Министерство обороны, сократили его численность более чем на 200 человек. Перераспределили функциональные обязанности", - рассказал министр.

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