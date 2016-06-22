В МИД рассказали, как собираются облегчить получение виз в Украину

Предполагается, что визовые анкеты можно будет заполнить онлайн. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

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«Сейчас на завершающей стадии межведомственного согласования находится проект новой редакции «Правил оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию», который был разработан с целью адаптации миграционно-визовой политики Украины к стандартам Европейского Союза и приведения нормативно-правовой базы в визовой сфере в соответствие с современными требованиями», - сказано в сообщении.

В частности, предлагается предоставить возможность подавать визовые анкеты онлайн. Также предлагается ввести подачу пакета документов для оформления визы в заграничные дипломатические учреждения (ЗДУ) или внешнему поставщику услуг лично, через законного представителя или с использованием средств почтовой связи.

Кроме того, предполагается проведение собеседования между ЗДУ и заявителем с использованием средств удаленной связи, которые позволяют осуществить визуальную идентификацию заявителя.

Также планируется предоставить возможность отправки паспортного документа с вклеенной визовой этикеткой владельцу средствами почтовой связи за его счет.

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Кроме того, в МИД предлагают уменьшить сроки оформления виз: в срочном порядке - до 5 рабочих дней, в обычном порядке - до 10 рабочих дней (сейчас срочное оформление – до 15 дней). Также предлагается увеличить срок действия краткосрочных виз до 10 лет.

Среди прочего, предусматривается снизить до 65 долларов США тарифную ставку за оформление всех типов виз, а также увеличить срок действия долгосрочной визы: по новым правилам она будет выдаваться как многократная на 90 дней (сейчас – разовая на 45 дней, что вызывает обоснованные жалобы заявителей в части лимита времени на прибытие в Украину, а также в случаях срочного выезда из Украины до оформления вида на жительство, что требует повторного обращения за визой).