"Анекдот какой-то": в сети появились фото и видео "случайного" визита сотрудников ГПУ к Ляшко

Соответствующие материалы нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

"ГПУ: Ляшко пиарится. На видео четко видно, что спецназ уже готовился ломать двери. Хороший пиар, не так ли? Хотите себе такой? Это для тех, кто рассказывает, что Ляшко пиарится и никто провести у него дома обыск не собирался", - написал он.

На видео Ляшко возмущен визитом сотрудников ГПУ в 7 утра.

"Вы мне в 7 утра позвонили, чтобы сказать мне "обыск" и "спасибо". Анекдот какой-то! Вы перед этим б**ть хотябы адрес узнайте", - сказал Ляшко.

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Напомним, сегодня утром Лозовой сообщил, что к дому Ляшко с обыском пришли сотрудники Генпрокуратуры вместе с спецназом. "Впоследствии следователь ГПУ извинился перед Ляшко, мол, они ошиблись адресом", - добавил Лозовой.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря генерального прокурора Юрия Луценко, обыск происходит в соседнем помещении: "нардеп решил воспользоваться ситуацией для собственного пиара".