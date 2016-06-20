Польские депутаты ответили на письмо об историческом примирении между Украиной и Польшей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции сопредседатель польско-украинской парламентской группы, депутат польского Сейма Михал Дворчик.

«Мы написали это письмо как друзья Украины и украинцев, мы написали его с уважением к тем, кто написал нам первое письмо. Мы хотели бы найти общий язык по этому вопросу», - сказал Дворчик.

Читайте такжеУкраинские общественные деятели призвали Польшу не эксплуатировать болезненные вопросы в угоду России

Он сообщил, что вскоре в парламенте Польши будет подготовлен документ, который засвидетельствует факт убийства людей, имевший место во время Второй мировой войны, а также в воеводстве Второй Речи Посполитой».

«Этот документ не направлен против Украины и украинцев, как это некоторые пытаются представить», - сказал он.

По словам Дворчика, поляки хотят отдать дань уважения жертвам, убитым в то время. «Каждый украинец, каждый поляк, каждый человек, независимо от национальности, должен быть увековечен установкой памятного креста на месте убийства», - сказал он.

Дворчик также выразил обеспокоенность польских депутатов и политиков тем, что следующие поколения украинцев не будут понимать, какие претензии имеют поляки по поводу этих событий и какой у них исторический взгляд на эту ситуацию.

Кроме того, Дворчик отметил, что опасения поляков вызывает то, что в Украине почитаются лица, которые имеют неоднозначную историю во время Второй мировой войны».

«Мы хотели бы поделиться с вами своей тревогой, нам нужен искренний диалог, а не выяснение отношений», - сказал он.

По словам Дворчика, в Польше не чествуют людей, на руках которых кровь убитых гражданских лиц. «Нам необходимо решить следующие исторические проблемы», - добавил он.

«Мы видим героизм борьбы с навязанной после войны советской властью, но не понимаем, почему основу этой борьбы следует искать в действиях, направленных против мирного гражданского населения. Мы понимаем, что Украине нужны свои герои, но для будущего не безразлично, какое прошлое мы выбираем», - говорится в письме.

Дворчик также опроверг информацию о том, что назвал «палачами» украинских президентов, представителей духовенства и интеллигенции, которые подписали открытое письмо.

«Я могу признать, что я претерпел некоторые манипуляции. Любой вменяемый польский политик не называл бы украинских политиков и деятелей духовенства палачами. В том письме палачами назывались убийцы польских гражданских жителей», - сказал Дворчик.

Как сообщалось, 2 июня духовные, политические и интеллектуальные лидеры украинского народа обратились к полякам с открытым письмом накануне 73-й годовщины Волынской трагедии, которую отмечают в июле.

Они попросили у Польши прощения и пообещали забыть взаимные обиды, а также призвали не прибегать к резким и непродуманным заявлениям, которые могут сыграть на пользу Кремлю.

Письмо подписали, в частности, экс-президенты Виктор Ющенко и Леонид Кравчук, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.