"Без Львова - города, который всегда был верен Польше, нет польского народа" – сенатор ПиС

Такое мнение историк, который стал сенатором от партии ПиС, выразил в интервью польскому изданию Prawy.

В беседе с журналистами новоизбранный сенатор коснулся многих вопросов, связанных с созданием новой исторической политики Польши, передает Европейская правда.

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По мнению Жарина, в течение последних десятилетий в Польше происходили процессы, которые поставили под сомнение польскую идентичность.

Так, Жарин считает, что либеральные польские политики принесли в жертву своим политическим интересам польское видение истории.

Коснулся сенатор и "украинского вопроса".

"Нам не только не удалось "отучить" украинцев от антипольских настроений относительно интерпретации польско-украинских отношений, мы даже вредим им. Ведь мы (поляки) должны четко сказать о том, что если они хотят быть европейским народом, интегрироваться в европейское культурное пространство, то не должны прославлять и чтить ОУН-УПА", – сказал Жарин.

Историк считает, что прославление ОУН-УПА в украинском историческом дискурсе свидетельствует об увеличении националистических настроений в обществе и ставит под сомнение возможность налаживания отношений между двумя странами.

"Если сейчас украинцы ставят памятники бандеровцам, это значит, что они готовы в будущем применять такие же методы, которые применяли украинские националисты, в частности массовые убийства", – добавил он.

Без осознания того факта, что Волынская трагедия является геноцидом польского народа, по мнению историка, невозможно формирование украинской идентичности.

"Украинский народ не способен к самоосознанию без помощи поляков. Ведь украинцы должны признать свою вину за Волынскую резню и признать эту трагедию актом геноцида против польского народа", – подчеркнул он.

По мнению Жарина, польская власть должна сделать своей главной задачей заботу о польском наследии за рубежом, в том числе в Восточной Галиции, которая в настоящее время является частью Украины.

"Без Львова, города, который всегда был верен Польше, нет польского народа. На сегодня это очевидно, хотя современные польские политики стараются не вспоминать об этом", – утверждает политик ПиС.

"Лично я являюсь сторонником концепции Междуморья по линии Балтика-Черное море-Адриатика", но если мы (поляки) ищем себе сильных союзников, то должны обращать внимание на те страны, которые готовы мириться с исторической правдой, а не стремиться стереть Вторую Речь Посполитую из нашего сердца", – подчеркнул Жарин.

Напомним, 25 октября в Польше состоялись парламентские выборы, на которых уверенную победу одержала оппозиционная партия "Право и справедливость", представители которой являются сторонниками более "прагматичного" отношения к Украине и зачастую не скрывают своих антиукраинских взглядов в трактовке общей украинско-польской истории.