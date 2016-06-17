СБУ предотвратила контрабанду старинных икон в Россию

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-группы УСБУ в Сумской области Олеся Рапута.

"Культурные ценности вывозились по заказу российских коллекционеров. Иконы, по предварительным выводам специалистов, выполнены неизвестными мастерами иконописи в 19 – начале 20 веков и имеют историческое значение. Также у злоумышленника изъято одиннадцать орденов и медалей 20 века", – проинформировала Рапута.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.