СБУ предотвратила контрабанду старинных икон в Россию
21:13, 17 июня 2016Общество
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В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками и пограничниками на посту "Большая Писаревка" изъяли девять старинных икон, которые гражданин Украины пытался вывезти по "зеленому коридору" в Россию.
СБУ: Культурные ценности вывозились по заказу российских коллекционеров / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-группы УСБУ в Сумской области Олеся Рапута.
"Культурные ценности вывозились по заказу российских коллекционеров. Иконы, по предварительным выводам специалистов, выполнены неизвестными мастерами иконописи в 19 – начале 20 веков и имеют историческое значение. Также у злоумышленника изъято одиннадцать орденов и медалей 20 века", – проинформировала Рапута.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
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