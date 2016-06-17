"Нечаянная драка": Под Николаевом депутат райсовета и сельский голова избили друг друга из-за прокладки водопровода

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Николаевской области, драка произошла 16 июня около 8:30.

«Мужчины нанесли друг другу телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, о чем написали соответствующие заявления в полицию», - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, драка произошла на почве разницы во взглядах относительно управленческой деятельности.

Правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

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Предварительная квалификация уголовных правонарушений - ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение), что наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до 1 года.

Как сообщают «Николаевские известия», драка произошла между депутатом Николаевского райсовета от «Батькивщины» Виктором Цапенко и председателем Нечаянского сельсовета Николаем Вивчаром. Конфликт завязался на почве прокладки водопровода.

Как свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, Цапенко при баллотировании в районной совета значился как учитель общеобразовательной школы в селе Нечаянное.