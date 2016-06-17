Аваков заявляет, что Нацполиции доверяет около 44% украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил сегодня в Киеве на торжествах по случаю первого выпуска новых офицеров для Нацполиции в Национальной академии внутренних дел.

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“На волне изменений национальной полиции с учетом первых шагов общество поверило, и сейчас около 44% населения с доверием относятся к новой полиции. Итак, на вас ответственность... мы только в начале пути, и каждому из вас этот путь надо продолжать”, - сказал Аваков.

По его словам, реформа, которая продолжается в Министерстве внутренних дел, - это не только реформа структуры, а реформа отношений между полицией и населением.