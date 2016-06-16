Оккупанты хотят признать Керчь самым древним городом РФ
Представитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов поручил начать сбор информации, которая позволит признать город Керчь самым древним на территории России.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Керченского историко-культурного заповедника Татьяну Умрихину.
«Ученый мир знает об этом давно. Сегодня вместе с министром культуры Ариной Новосельской мы выполняем поручение главы Республики Крым Сергея Аксенова подумать, как доказать всей России и всему миру, что мы самый древний город», - сказала она.
Она добавила, что для этого необходимы «бланк и большая печать не одной структуры».
По словам директора заповедника, уже имеются подтверждающие документы о древности Керчи от директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Института археологии РАН.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.