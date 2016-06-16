Оккупанты хотят признать Керчь самым древним городом РФ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Керченского историко-культурного заповедника Татьяну Умрихину.

«Ученый мир знает об этом давно. Сегодня вместе с министром культуры Ариной Новосельской мы выполняем поручение главы Республики Крым Сергея Аксенова подумать, как доказать всей России и всему миру, что мы самый древний город», - сказала она.

Она добавила, что для этого необходимы «бланк и большая печать не одной структуры».

По словам директора заповедника, уже имеются подтверждающие документы о древности Керчи от директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Института археологии РАН.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.