Документы о демобилизации военных пятой волны рассмотрят в АП на следующей неделе - Полторак

«На следующей неделе указанные документы будут рассмотрены в Администрации президента Украины и принято соответствующее решение», - сказал Полторак, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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«Сегодня министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак поручил соответствующим должностным лицам подготовить документы с предложениями по обеспечению демобилизации военнослужащих пятой волны мобилизации», - говорится в сообщении.

Предполагается, что демобилизация начнется в июне-июле 2016 года.

«Недавно у нас состоялся разговор с президентом по вопросу проведения демобилизации. Несмотря на ситуацию, возникшую в зоне столкновения на востоке Украины, глава государства поддерживает данное решение», - подчеркнул Полторак.

Как писал УНИАН, сегодня спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что президент Украины Петр Порошенко готов подписать указ о демобилизации военнослужащих пятой волны частичной мобилизации.

В свою очередь спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что седьмой волны мобилизации может не быть из-за достаточного количества желающих служить по контракту.