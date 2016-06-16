Порошенко готов демобилизовать военных пятой волны - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Президент Украины готов подписать указ о демобилизации военнослужащих, которые были призваны в рамках пятой волны частичной мобилизации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что седьмой волны мобилизации может не быть из-за достаточного количества желающих служить по контракту.