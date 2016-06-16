Порошенко готов демобилизовать военных пятой волны - Мотузяник

13:12, 16 июня 2016
Общество
1143 0

Президент Украины Петр Порошенко готов подписать указ о демобилизации военнослужащих пятой волны частичной мобилизации.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеПорошенко поручил "отшлифовать" план всеобщей мобилизации и военного положения на случай полномасштабного вторжения

«Президент Украины готов подписать указ о демобилизации военнослужащих, которые были призваны в рамках пятой волны частичной мобилизации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что седьмой волны мобилизации может не быть из-за достаточного количества желающих служить по контракту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter