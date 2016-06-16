Порошенко готов демобилизовать военных пятой волны - Мотузяник
13:12, 16 июня 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко готов подписать указ о демобилизации военнослужащих пятой волны частичной мобилизации.
Порошенко готов подписать указ / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«Президент Украины готов подписать указ о демобилизации военнослужащих, которые были призваны в рамках пятой волны частичной мобилизации», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что седьмой волны мобилизации может не быть из-за достаточного количества желающих служить по контракту.
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