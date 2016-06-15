В оккупированном Симферополе Крымскую Епархию УПЦ КП выгоняют из собора

Крымскую Епархию Украинской православной церкви Киевского патриархата обязали уплатить оккупационному "Министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым" полмиллиона рублей и освободить 112 кв. метров на первом этаже Кафедрального собора в Симферополе. Такое решение вчера принял так называемый Апелляционный суд города Севастополя. Об этом сообщил Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, передает "Голос Крыма".

Читайте такжеОккупанты доставили из России в Симферополь памятник Екатерине II (фото)

"14 июня состоялось заседание "Апелляционного суда" города Севастополя, к которому мы обращались с иском об отмене решения "Арбитражный суд" Крыма от 14 января 2016 года, где от нас требовали освобождения части помещения церкви и уплаты огромного штрафа. "Апелляционный суд поддержал решение "Арбитражного суда". Со дня на день мы ожидаем представителей исполнительной службы, которые придут воплощать в жизнь решение суда", - констатировал Владыка Климент.

Он также сообщил, что в последнее время на него усилилось давление: он получает угрозы в свой адрес.