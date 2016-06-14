В аэропорту "Внуково-2" ожидают самолет Нацгвардии Украины, вылетевший за Солошенко и Афанасьевым
В московском аэропорту «Внуково-2» ожидают прибытия самолета Национальной гвардии Украины, который должен забрать на Родину незаконно осужденных в России граждан Украины Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева.
Об этом УНИАН сообщил источник.
«Самолет Нацгвардии Украины уже вылетел. С минуты на минуту его ждут в подмосковном аэропорту «Внуково-2», этим бортом планируется забрать на Родину Солошенко и Афанасьева», - сказал собеседник агентства.
По его словам, в аэропорту уже находятся представители Украины.
При этом он подчеркнул, что операция по обмену проводится в режиме секретности.
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Как сообщал УНИАН, Афанасьев приговорен в РФ к 7 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к 6 годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.
10 июня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о подготовительной работе для обмена осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева.
11 июня адвокат Афанасьева Александр Попков сообщил, что Солошенко и Афанасьев написали президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании и подписали ряд других бумаг, необходимых для осуществления передачи осужденных.