В аэропорту "Внуково-2" ожидают самолет Нацгвардии Украины, вылетевший за Солошенко и Афанасьевым

Об этом УНИАН сообщил источник.

«Самолет Нацгвардии Украины уже вылетел. С минуты на минуту его ждут в подмосковном аэропорту «Внуково-2», этим бортом планируется забрать на Родину Солошенко и Афанасьева», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в аэропорту уже находятся представители Украины.

При этом он подчеркнул, что операция по обмену проводится в режиме секретности.

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Как сообщал УНИАН, Афанасьев приговорен в РФ к 7 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к 6 годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

10 июня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о подготовительной работе для обмена осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева.

11 июня адвокат Афанасьева Александр Попков сообщил, что Солошенко и Афанасьев написали президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании и подписали ряд других бумаг, необходимых для осуществления передачи осужденных.