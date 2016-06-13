Евростат подсчитал, сколько украинцев получили гражданство ЕС в 2014-м (инфографика)
19:04, 13 июня 2016Общество
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В 2014 году страны Евросоюза предоставили гражданство 900 тыс. лицам, главными получателями гражданства остаются марокканцы, украинцы – лишь 15-е.
Евростат посчитал, сколько украинцев получили паспорта ЕС / Фото УНИАН
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Европейское статистическое ведомство.
Так, в 2014 году гражданство ЕС получили 92,7 тыс. марокканцев. Далее следуют албанцы (41 тыс.), турки (37,5 тыс.).
Количество украинцев, которые в 2014 году получили гражданство ЕС, составляет 17,5 тысяч. По этому показателю Украина заняла 15 место.
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Больше всего украинцев получили гражданство Германии (20,2%), еще 18,9% стали гражданами Португалии, 11,7% - Чехии, 10% - Польши.
Как отметили в "Европе без барьеров", такие данные - "это еще одно свидетельство отсутствия миграционной угрозы для ЕС" со стороны Украины.
Инфографика Eurostat
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