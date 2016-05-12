Bloomberg: миграционный кризис – новая возможность для Европы

Об этом говорится в редакционной статье "Миграционный кризис – новая возможность для Европы", опубликованной Bloomberg.

Согласно недавнему предложению Европейской комиссии, страны ЕС должны будут принять свою квоту беженцев или заплатить 250 000 евро ($285 000) штрафа за каждого непринятого беженца. Квоты были необходимой чрезвычайной мерой в прошлом году, когда в Европу хлынуло более миллиона беженцев. Теперь, когда приток беженцев сокращается, Европа может и должна выработать долгосрочный подход.

С одной стороны, достичь реализации системы квот будет очень трудно. Открытые внутренние границы ЕС позволят лицам, ищущим убежища, уехать куда угодно – даже если у них не будет права работать или требовать государственные пособия за пределами своей страны. Цель политики ЕС в отношении беженцев должна заключаться в сокращении миграции, а не в мелочной опеке.

Предварительное соглашение ЕС с Турцией можно считать первым этапом комплексного решения. Это соглашение позволило резко сократить число беженцев, пытающихся добраться до Греции, а также начать программу переселения, чтобы, по крайней мере, некоторые беженцы из турецких лагерей могли попросить убежища в ЕС. Европейская комиссия должна сосредоточиться на том, чтобы сохранить эту сделку и расширить ее.

Тем не менее, одного соглашения недостаточно. Что еще может сделать Европа? Решающее значение будет иметь повышение уровня безопасности внешних границ Европы и создание общей базы данных лиц, ищущих убежища. Но ЕС также должен использовать рыночные силы, чтобы побудить своих членов принимать больше беженцев.

Одна из идей заключается в расширении и реструктуризации Европейского фонда поддержки беженцев, что позволит создать своего рода систему ваучеров для каждого просителя убежища. Вместо штрафов за отказ от беженцев, страны будут получать деньги за их прием. Но это дорого обойдется – по некоторым оценкам, около 35 миллиардов евро в год из бюджета ЕС в 143 миллиарда.

Фонд позволит сократить первоначальные расходы правительств по приему беженцев. Но это не поможет справиться с политическими противоречиями. Никакие суммы не заставят некоторые правительства ЕС принять больше беженцев.

Эти страны должны помочь решить кризис по-другому. Великобритания, к примеру, приняла лишь 3% просителей убежища в прошлом году, но она предоставила Сирии почти столько же гуманитарной помощи, сколько 27 государств ЕС вместе взятые. Такая помощь очень полезна, поскольку она позволяет снизить вероятность побега из лагерей в Турции, Ливане и Иордании. Страны также могли бы внести свой вклад, к примеру, взяв на себя часть бремени по поддержанию мира в таких конфликтных зонах, как Сирия, или по охране лагерей в этих зонах.

Распространение нищеты и общедоступность технологий (беженцы все чаще используют смартфоны, чтобы найти выход из своего положения) не предвещают скорого окончания этого кризиса. Чтобы справиться с проблемой, европейским лидерам придется проявить большую гибкость и находчивость.