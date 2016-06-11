"Стоп, Путин! Стоп, война!": в столице Болгарии прошла акция в поддержку Украины (видео)

Они призвали Болгарию как члена ЕС не соглашаться с идеей ослабления санкций против России, пока Москва поддерживает вооруженных боевиков на Донбассе и продолжает оккупацию украинского Крыма, сообщает Радио Свобода.

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Под лозунгом «Стоп, Путин! Стоп, война» во многих странах ЕС, а также в США, Канаде и Украине 10-11 июня проходят общественные акции в поддержку Украины. Участники пикетируют дипломатические миссии России, а также правительственные здания в странах проживания, чтобы привлечь внимание политиков и дипломатов к обострению ситуации на востоке Украины.

Как сообщила координатор акции Ирина фон Бург (Швейцария), ее участники также обращаются в Европейский парламент с требованием заставить Россию вывести свои войска с территории Украины и прекратить насилие на оккупированных украинских территориях и в аннексированом Крыму. Также участники акций предлагают ОБСЕ усилить наблюдательную миссию на Донбассе и перевести работу миссии на круглосуточный режим, а также - чтобы ОБСЕ контролировала неподконтрольный Киеву участок российско-украинской границы, говорит фон Бург.

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«Мы обращаемся к европейской, мировой общественности с требованием усилить давление на Россию, чтобы она вывела свои войска из оккупированной части Украины. Еще одно наше требование к европейскому сообществу - продлить санкции против России. В случае, если наши требования не будут услышаны и приняты во внимание, активисты украинских европейских организаций будут готовы начать бессрочную голодовку», - отметила фон Бург.

Жители городов Северной Америки должны приобщиться к акции позднее 11 июня, в Эстонии и Италии проукраинские акции состоялись ранее на этой неделе.