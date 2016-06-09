В Риме украинцы провели митинг под итальянским парламентом с требованием сохранить санкции против РФ (фото)

Акцию организовали Оргкомитет Евромайдан Рим и Конгресс украинцев Италии, сообщил в Facebook координатор Оргкомитета Евромайдан Рим Олесь Городецкий.

Обращаясь к итальянским парламентариям, участники митинга отметили, что экономические санкции против России являются единственным невоенным методом достижения мира, поэтому должны быть продлены, а спекуляции некоторых политических сил Италии по этому вопросу являются недопустимыми, ведь оправдание агрессора противоречит основным принципам демократического общества и международному праву.

Активисты также провели флеш-моб на тему влияния российской пропаганды в странах ЕС через так называемых «друзей Путина», «марионеток Кремля». Этой акцией украинцы Рима также поддержали международную инициативу #StopPutinsWarInUkraine.

Как известно, в июне, страны ЕС должны определиться относительно продления санкций против России.

Как сообщал УНИАН, в середине мая региональный совет северо-восточного региона Италии Венето (центр Венеции) обратился к правительству Италии с требованием отменить санкции Европейского Союза против Российской Федерации и признать оккупированный Россией Крым российским.

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Соответствующую резолюцию поддержало большинство членов регионального совета, а это преимущественно представители право-центристских и националистических партий, в частности «Северная Лига», «Вперед, Италия!», «Движение 5 звезд». Они последовательно отстаивают пророссийские позиции и относятся к европейскому «клубу друзей Путина». Не поддержали инициативу представители правящей Демократической партии.

В свою очередь МИД Итальянской Республики заявил, что Италия не признает аннексию Крыма Россией.