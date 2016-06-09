В Одессе стартовал международный фестиваль классической музыки

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, фестиваль открылся вечером в большом зале Одесской областной филармонии концертом бельгийского камерного оркестра.

В программе основных концертов, которые пройдут в филармонии, выступят: Маттиас Герне (Германия), Линус Рот (Германия), Полина Осетинская (Россия), камерный оркестр под управлением Майкла Гутмана (Бельгия), камерный оркестр Одесской филармонии (дирижер – Игорь Шаврук), ансамбль HORTUS MUSICUS (Эстония).

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У Воронцовской колоннады состоится Гала-концерт в формате опен-эйр с участием Алексея Ботвинова (фортепиано), Ольги Микитенко (сопрано, Украина), Александра Шульца (тенор, Германия). В программе прозвучит популярная классическая музыка, а также саундтреки известных композиторов к популярным кинофильмам в сопровождении красочных инсталляций.

Кроме того, в рамках фестиваля в Музее западного и восточного искусства и в Литературном музее пройдут выставки художников, музыкальные и литературные вечера, встречи с музыкальными критиками и экспертами культуры, мастер-классы и дискуссии.

Инициатор и организатор фестиваля – известный одесский пианист, народный артист Украины Алексей Ботвинов.

«В ходе брендового культурного мероприятия будет представлена разнообразная музыкальная программа с участием европейских звезд первой величины», - сказали в департаменте.

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Как отметили в мэрии, цель фестиваля - создание ежегодного масштабного культурного события европейского уровня для всей Украины, главного классического фестиваля страны.

«Одесса – это место, где музыканты всего мира чувствуют себя, как дома. Ведь это город с выдающимися классическими традициями. Главная цель нашего фестиваля – вернуть Одессу на музыкальную карту Европы», - отметил Ботвинов.

Фестиваль продлится по 12 июня включительно.