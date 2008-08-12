Moody's решило не повышать рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Moody`s, заявившее в конце марта о возможности повышения рейтингов Украины, решило пока не повышать их, однако оставило прогноз на уровне "позитивный".

Об этом говорится в сообщении Moody`s, переданном УНИАН.

Агентство мотивирует такое решение политической и экономической неопределенностью в Украине.

Moody`s также отмечает, что позитивный прогноз касается рейтинга по облигациям в иностранной валюте Ва3 и по банковским депозитам В2, а также рейтинга в иностранной и национальной валюте по государственным облигациям В1. Кроме того, агентство подтвердило А3 (стабильный прогноз) потолка местной валюты и Ваа1 (стабильный прогноз) потолка банковских депозитов в национальной валюте.

«Moody`s ожидает, что Украина столкнется с трудностями в будущем, принимая во внимание повышенные потребности страны в зарубежном финансировании в контексте неустойчивости глобального рынка», – заявил вице-президент Moody`s Джонатан ШИФФЕР. «Однако мы посчитали соответствующим позитивный прогноз, поскольку Украина, после многих лет сильного экономического роста, накопила большой иностранный резерв безопасности», – добавил вице-президент агентства.

Дж.ШИФФЕР заявил, что этот резерв даст Украине возможность лавировать в период большого дефицита активных счетов и избежать серьезного финансового стресса.