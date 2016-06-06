В Одессе полицейские спасли женщину, которая пыталась покончить с собой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Патрульной полиции Одессы, сегодня утром патрульные получили сообщение о том, что на ул. Бочарова 27-летняя женщина пытается покончить с собой.

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«Она ранила себя ножом в живот и отказывалась ехать в больницу», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что патрульные, которые прибыли по указанному адресу, убедили женщину поехать в больницу, после чего передали ее врачам скорой помощи.

Женщина ничего не сказала полицейским о причинах, побудивших ее к этому поступку.