В оккупированной Алуште под крики "Позор милиции, позор России!" разогнали собрание местных жителей (видео)

Об этом на странице в Facebook сообщил Рефат Чубаров.

"В митинге участвовало около полусотни людей. Они требовали отправить в отставку представителей подконтрольной Кремлю администрации Алушты, в числе которых – члены партии "Единая Россия". Мероприятие проходило под лозунгами "Власть игнорирует мнение жителей Алушты", "Набережная – достояние людей!", "Освободим набережную от незаконных аттракционов!", - говорится в сообщении.

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Полиции, которая увозила задержанных, люди кричали: "России позор", "Вы разве полиция, вместо того, чтобы людям помогать, что вы творите?".

Представители оккупационных властей не отрицают разгон митинга. Так называемая руководитель пресс-службы крымской полиции Ольга Кондрашова сообщила, что "митинг не был согласован, сотрудники полиции его прекратили". "Полицейские предложили людям разойтись, а в отношении организаторов митинга составили три административных протокола", - цитирует ее "Крыминформ".