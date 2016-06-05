В середине Грибовичской свалки температура составляет 300 градусов, местные власти исключают угрозу утечки химикатов

Как сообщает Depo.Львов, в середине Грибовичской свалки температура составляет 300 градусов.

Там происходят сложные технологические и химические процессы.

Об этом на брифинге сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

В то же время, по его словам прорыва инфильтрата не будет, ведь дамба существенно укреплена.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусор, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия «Збиранка».

31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

Следственным отделом управления Службы безопасности Украины во Львовской области 3 июня открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на Львовском полигоне переработки твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи Жовковского района.

Как отмечается в сообщении, основанием для открытия уголовного производства стало заявление львовянина, активиста одной из общественных организаций, который просит спецслужбу расследовать предпосылки возникновения пожара на Грибовичской свалке, к которому, по его информации, могут быть причастны служебные лица органов местного самоуправления.