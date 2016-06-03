МИД подтверждает гибель двух украинских альпинистов на Эльбрусе и Казбеке

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте консульской службы МИДа. "МИД подтверждает гибель двух альпинистов - граждан Украины", - отметили в министерстве.

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Устанавливается контакт с женой погибшего на горе Казбек (Грузия) и предоставляется содействие в оформлении документов. Украинец погиб, спускаясь с горы.

Еще одному украинцу, по информации МИД, стало плохо при восхождении на Эльбрус на высоте 3900 м.

Осуществляются мероприятия по транспортировке тела погибшего в базовый лагерь.

Как сообщал УНИАН, 54-летнему одесситу стало плохо во время подъема на гору Эльбрус. Товарищи альпиниста сообщили о ситуации работникам российского МЧС. Спасатели, которые прилетели в горы на вертолете, из-за тумана и снегопада не смогли добраться до места. Не получив необходимой помощи, украинец умер.

В Грузии 32-летний альпинист из Киева сорвался и упал в ледовое ущелье на Казбеке. Киевлянина удалось вытащить, однако он скончался от полученных травм на месте.