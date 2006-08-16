Третьи сутки 4 тыс. человек остаются без питьевой воды в Запорожской области

В Запорожской области из-за аварии на водоводе более 4 тыс. жителей Розовского района третьи сутки вынуждены обходиться без централизованного водообеспечения.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, "двойной порыв водовода диаметром 300 мм: около села Розовка и вблизи расположенной в 15 км от данного населенного пункта насосной станции, оставил без централизованного водоснабжения жителей трех сел района - в общей сложности свыше 4 тысяч человек".

По данным МЧС, авария на водоводе, принадлежащем областному водоканалу, произошла еще 2 дня назад - в 6.30 14 августа, но ее последствия не устранены до сих пор: более 4 тыс. жителей сел Розовка, Новомлиновка и Новодворовка третий день без питьевой воды.