Трагедия на Грибовичской свалке: поисковые работы возобновятся в четверг утром

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, сегодня на выездном заседании комиссии техники безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено, что в связи с тем, что на территории свалки состоялась просадка мусора глубиной 36 см и образовалась трещина шириной 70 см существует угроза следующего обвала - поисковые работы приостановить.

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По укреплению дамбы отстойника гудронов свалки, где существует угроза прорыва, работы ведутся круглосуточно.

Поисково-спасательные работы относительно эколога, работника Львовского коммунального предприятия «Збыранка», который 30 июня исчез после обвала мусора на территории полигона твердых бытовых отходов, будут восстановлены с 07.00 утра 2 июня.

Также, сегодня во Львове, чтобы почтить память и проститься с тремя погибшими на свалке спасателями, работники Львовского гарнизона ГСЧС, а также спасатели из разных областей Украины в 15:00 попрощались звуками пожарных сирен.

По всей области в знак скорби по погибшим были приспушены флаги и построены пожарные автомобили с включенными звуковыми сиренами.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог, сотрудник Львовского коммунального предприятия «Збыранка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, спасателя Андрея Вненкевича похоронили в городе Жовква, а Юрия Рыжего - в городе Рава-Русская Жовкивского района. Прощание с третьим погибшим спасателем Богданом Юнком состоится завтра, 2 июня.