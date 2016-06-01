Правоохранители выдвинули две версии причин катастрофы на свалке возле Львова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Николай Самарчук сегодня во время пресс-конференции во Львове.

Он отметил, что в настоящее время выдвинуты две основные версии: нарушение правил безопасности и служебная халатность.

"Сейчас проводятся следственные действия. Выдвинуты две основные версии, это - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебной халатности. Относительно поджога, то есть специального поджога предусмотренного ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества), в настоящее время такой информацией не владеем. Но, как первопричину наступления последствий катастрофы, то есть проведения работ по тушению пожара, послужили таким следствием – мы рассматриваем", - отметил Самарчук.

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Также он сообщил, что в настоящее время более пятидесяти правоохранителей обследуют территорию вокруг Грибовицкой свалки в поисках пропавшего 56-летнего львовянина, работника львовского коммунального предприятия "Збиранка", который во время трагедии находился на свалке и которого до сих пор не найдено.

"Мы рассматриваем все версии. Возможно, человек оказался под завалом, возможно, он сумел сбежать во время сдвига мусора, возможно, ему стало плохо - точной информации об этом нет, поэтому мы должны проверить все эти варианты. Территорию вокруг свалки, особенно лесополосу, полицейские тщательно обследуют", - рассказал Самарчук.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая в 15:20 в Жовковском районе Львовской области на территории полигона твердых бытовых отходов (Грибовицкую свалку) после завершения тушения масштабного пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей. Их тела были найдены под завалами 31 мая.

Также пропал сотрудник львовского коммунального предприятия “Збиранка”, которое занимается эксплуатацией городской свалки. Его поиски продолжаются.

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 272 УКУ (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что причиной масштабного пожара на территории Грибовицкой свалки может быть поджог.