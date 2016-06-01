Во Львове мужчина обнаружил в подвале своего дома четыре артиллерийских снаряда

Во Львове мужчина обнаружил в подвале своего жилого дома четыре артиллерийских снаряда.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, 31 мая в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение от 43-летнего львовянина о том, что в общем коридоре подвального помещения своего жилого дома на улице Сорочинской он обнаружил предметы, похожие на снаряды, и откуда они взялись, ему не известно.

Следственно-оперативная группа после выезда на место происшествия установила, что в подвальном помещении находятся четыре артиллерийских снаряда калибра 125 мм.

По предварительному заключению работников взрывотехнической службы, «металлические цилиндры с пороховым зарядом калибра 125 мм изготовлены в наше время».

Боеприпасы изъяты. Правоохранители устанавливают происхождение снарядов, а также каким образом они попали в подвал жилого дома.