Во Львове мужчина обнаружил в подвале своего дома четыре артиллерийских снаряда
Правоохранители устанавливают происхождение снарядов, а также каким образом они попали в подвал жилого дома.
Во Львове мужчина обнаружил в подвале своего жилого дома четыре артиллерийских снаряда.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, 31 мая в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение от 43-летнего львовянина о том, что в общем коридоре подвального помещения своего жилого дома на улице Сорочинской он обнаружил предметы, похожие на снаряды, и откуда они взялись, ему не известно.
Следственно-оперативная группа после выезда на место происшествия установила, что в подвальном помещении находятся четыре артиллерийских снаряда калибра 125 мм.
По предварительному заключению работников взрывотехнической службы, «металлические цилиндры с пороховым зарядом калибра 125 мм изготовлены в наше время».
Боеприпасы изъяты. Правоохранители устанавливают происхождение снарядов, а также каким образом они попали в подвал жилого дома.