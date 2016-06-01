В Черниговской области пьяный водитель врезался в группу родственников выпускников школы, есть жертвы
10:07, 01 июня 2016Общество
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В Черниговской области сегодня утром пьяный водитель врезался в группу родственников выпускников школы, три человека погибли.
Вследствие ДТП трое людей погибли / erve.ua
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.
В селе Томашовка Ичнянского района водитель автомобиля Тoyota Camry, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на группу родителей и родственников, сопровождавших выпускников школы, после чего врезался в дерево.
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На месте происшествия погибли женщина, 1985 года рождения, и двое мужчин, 1972 и 1976 года рождения.
Три женщины, которые также сопровождали выпускников, водитель автомобиля и его пассажир с травмами были доставлены в Ичнянскую центральную районную больницу.
Правоохранители проводят проверку.
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