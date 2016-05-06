В Одессе автомобиль травмировал 4 пешеходов на тротуаре (фото)
14:28, 06 мая 2016Общество
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4 человека госпитализированы сегодня в Одессе из-за выезда автомобиля на тротуар у Дворца спорта.
Пострадали три женщины и мужчина / facebook.com/odesapolice
Как сообщает управление патрульной полиции Одессы, 6 мая около 13:00 по проспекту Шевченко со стороны площади 10 Апреля, двигался автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого у Дворца спорта не справился с управлением и совершил выезд на тротуар, наезд на четырех пешеходов и светофор.
В результате аварии пострадавшие – три женщины и мужчина - доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
«На месте дорожного происшествия работает следователь и патрульная полиция», - говорится в сообщении.
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В Одессе водитель ВАЗа травмировал 4 пешеходов / facebook.com/odesapolice
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