В Одессе автомобиль травмировал 4 пешеходов на тротуаре (фото)

14:28, 06 мая 2016
Общество
1152 0

4 человека госпитализированы сегодня в Одессе из-за выезда автомобиля на тротуар у Дворца спорта.

/ facebook.com/odesapolice

Как сообщает управление патрульной полиции Одессы, 6 мая около 13:00 по проспекту Шевченко со стороны площади 10 Апреля, двигался автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого у Дворца спорта не справился с управлением и совершил выезд на тротуар, наезд на четырех пешеходов и светофор.

В результате аварии пострадавшие – три женщины и мужчина - доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

«На месте дорожного происшествия работает следователь и патрульная полиция», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВо Львове иномарка на большой скорости слетела в кювет и перевернулась, есть жертвы

/ facebook.com/odesapolice

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter