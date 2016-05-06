В Одессе автомобиль травмировал 4 пешеходов на тротуаре (фото)

Как сообщает управление патрульной полиции Одессы, 6 мая около 13:00 по проспекту Шевченко со стороны площади 10 Апреля, двигался автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого у Дворца спорта не справился с управлением и совершил выезд на тротуар, наезд на четырех пешеходов и светофор.

В результате аварии пострадавшие – три женщины и мужчина - доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

«На месте дорожного происшествия работает следователь и патрульная полиция», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВо Львове иномарка на большой скорости слетела в кювет и перевернулась, есть жертвы