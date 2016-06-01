На Харьковщине в результате отравления неизвестными химикатами госпитализированы шесть человек

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам начальника Сахновщинского отдела Первомайской местной прокуратуры Константина Щербака, 28 мая в милицию обратился председатель Лебедевского сельсовета и сообщил, что работники одного из обществ района оставили в непосредственной близости от домов жителей села "КамАЗ" с цистерной.

Из автомобиля начало вытекать неизвестное вещество белого цвета с характерным запахом. Всего из машины вылилось около тонны ядохимикатов. По селу распространился едкий запах. Затем автомобиль переехал на территорию тракторной бригады, где сброс вещества продолжился.

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С диагнозом "отравление неизвестными химикатами" в больницу госпитализированы шесть жителей села. Также местным жителям оказывалась амбулаторная медицинская помощь.

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды (ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины).

Назначен ряд экспертиз. Проверяется оперативная информация по хранению ядохимикатов вблизи детсада.