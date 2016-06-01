Волонтеры презентовали образовательный проект для пациентов ВИЧ/СПИД-отделения "Охматдета"

По словам организаторов программы, сделать ремонт, облагородить территорию, передать лекарства ‒ все это лишь одна сторона вопроса. Бороться нужно не только за здоровье детей, но и их психологическое состояние, моральный дух, особенно, когда речь заходит о маленьких пациентах из неблагополучных семей, детских домов.

В отсутствие государственной образовательной программы для детей, которые большую часть жизни проводят в больнице, новый проект призван не только расширить кругозор, но, главное, ‒ подарить малышам открытое общение с внешним миром, помочь преодолению социального барьера и изоляции, дать стимул бороться за свою жизнь.

Подготовленная экспертами фонда MAXUS и Small Heart with Art учебная программа включает изучение истории стран, культур и народов, разговорного английского языка, украинской литературы, ботаники, основ физики и химии. Также детям предложен и курс специальной медицины, призванный дать правильный психологический настрой на борьбу с болезнями.

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При этом в процессе подготовки проекта организаторы опирались в первую очередь на прогрессивные методы подачи материала, построенные на интерактивной игровой форме, что позволяет увлечь детей, заинтересовать процессом обучения и получением результата. Внедрена и система поощрений: старания учеников отмечаются специальными знаками - собрав определенное их количество, ребенок получает возможность осуществить свою небольшую мечту.

"Этой образовательной программой мы хотим вселить в ребят веру в жизнь, дать мотивацию для борьбы. Мы тщательно подходим к подбору преподавателей. Хотим, чтобы это были светлые и позитивные люди, которые смогут подарить частичку своего внутреннего тепла детям, которые в нем очень нуждаются", ‒ рассказала Евгения Смирнова, возглавляющая организацию Small Heart with Art.

Отдельным сюрпризом для детей стал праздник, устроенный организаторами курса в преддверии 1 июня: веселые миньоны, аквагрим и мастер-класс по рисованию на воде, подарки и конкурсы – такие события, как обещают представители благотворительных организаций, станут в отделении традиционными и помогут детям сохранять позитивный настрой и веру в себя.