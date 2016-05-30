В Днепре полиция задержала злоумышленников, которые похитили мужчину и требовали за него выкуп
В Днепре в минувшие выходные полиция задержала двух злоумышленников, которые похитили мужчину и требовали выкуп за его освобождение.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, ночью похитители позвонили родителям заложника и заявили, что отпустят сына, когда получат 40 тыс. долл.
Через несколько часов злоумышленники были задержаны.
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Сотрудники полиции установили, что похитители дали пострадавшему некоторую сумму денег под проценты за помощь в растаможивании автомобиля. Через некоторое время эта сумма выросла в десятки раз. Путем лишения свободы похитители пытались получить от мужчины долг.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).