После пожара под Киевом в Украине проверят все дома престарелых

Соответствующее поручение дал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам заседания оперативного штаба по изучению обстоятельств пожара в с. Литочки Броварского района, передает пресс-служба Кабмина.

Кроме этого, вице-премьер-министр поручил создать оперативный штаб на уровне области для ликвидации последствий трагедии и неотложной помощи пострадавшим. Состав правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара будет утвержден на внеочередном заседании правительства, которое соберется в понедельник, 30 мая.

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Как сообщалось, 29 мая в 03.48 в селе Литочки Броварского района в двухэтажном здании, где проживали люди пожилого возраста, возник пожар.

Установлено, что на момент пожара в доме находилось 35 человек. Подразделениями ГСЧС спасены 18 человек, из которых 5 человек с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в Броварской районной больницы. На месте пожара найдено 17 погибших граждан.