Появилось видео последствий масштабного пожара под Киевом (фоторепортаж)

Соответствующую видеозапись на своем сайте разместила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, судя по видео, после пожара крыша и перегородки дома полностью сгорели.

Как сообщалось, 29 мая в 03.48 в селе Литочки Броварского района в двухэтажном здании, где проживали люди пожилого возраста, возник пожар.

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Установлено, что на момент пожара в доме находилось 35 человек. Подразделениями ГСЧС спасены 18 человек, из которых 5 человек с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в Броварскую районную больницу.

На месте пожара найдено 17 погибших граждан.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту пожара в доме престарелых в селе Литочки и задержала его основателя.