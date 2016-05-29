Появилось видео последствий масштабного пожара под Киевом (фоторепортаж)
Появилось видео последствий сегодняшнего пожара в с. Литочки Броварского района Киевской области в доме для пожилых людей.
Соответствующую видеозапись на своем сайте разместила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Так, судя по видео, после пожара крыша и перегородки дома полностью сгорели.
Как сообщалось, 29 мая в 03.48 в селе Литочки Броварского района в двухэтажном здании, где проживали люди пожилого возраста, возник пожар.
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Установлено, что на момент пожара в доме находилось 35 человек. Подразделениями ГСЧС спасены 18 человек, из которых 5 человек с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в Броварскую районную больницу.
На месте пожара найдено 17 погибших граждан.
Полиция уже открыла уголовное производство по факту пожара в доме престарелых в селе Литочки и задержала его основателя.