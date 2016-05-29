Масштабный пожар под Киевом: полиция озвучила детали события и рассказала о задержании подозреваемого (фото)

Как отмечается в сообщении, пожар вспыхнул в частном двухэтажном здании, в котором частный предприниматель организовал проживание лиц преклонного возраста.

"С жильцами заключались договоры. Койко-место в хостеле с уходом обслуживающего персонала стоило для пенсионеров 6 тыс. грн в месяц", - отметили в полиции.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил, что предприниматель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. По данному факту следователями полиции в Киевской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия и устанавливаются причины пожара. Полицейские проверяют правомерность функционирования данного учреждения и предоставления надлежащих мер ухода за поживавшимир там людьми, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 29 мая, в 03.48 в селе Литочки Броварского района в двухэтажном здании, где проживали люди преклонного возраста, возник пожар.

Установлено, что на момент пожара в доме находилось 35 человек. Подразделениями ГСЧС спасено 18 человек, из которых 5 человек с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в Броварскую районную больницу. На месте пожара найдено 17 погибших граждан.