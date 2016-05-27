Суд арестовал мужчину, который напал на жену Турчинова

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры г. Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

"Адвокату из Донецка, который пытался убить сотрудницу института, ошибочно приняв ее за жену секретаря СНБО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Такое решение сегодня принял Шевченковский райсуд столицы, удовлетворив таким образом ходатайство Киевской местной прокуратуры №10", - написала Максимец.

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Она отметила, что преступление, совершенное подозреваемым, квалифицировано как незаконченное покушение на умышленное убийство.

Как сообщал УНИАН, спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко написал в Facebook, что нападение на жену Турчинова совершил донецкий адвокат Владимир Оленцевич, который подал иск к экс-президенту Украины Виктору Ющенко за указы о Героях Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.