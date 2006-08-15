Милиция разыскивает депутата - лидера преступной группировки “Башмаки”

Министерство внутренних дел Украины обращается к гражданам с просьбой помочь в розыске одного из лидеров организованной преступной группировки “Башмаки”, которая действовала на территории АРК, Запорожской, Харьковской областей и Киева, Рувина АРОНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Владимир ЕВДОКИМОВ.

По его словам, Р.АРОНОВ является депутатом Верховной Рады АРК (член НДП, избранный по списку Блока Сергея Куницына), а также спортивным директором ОАО “Спортивный клуб «Таврия».

Как сказал В.ЕВДОКИМОВ, преступная группировка «Башмаки» насчитывала 20 активных членов, из которых семеро уже арестованы, 5 находятся в розыске, остальные находятся на подписке о невыезде.

Как отметил заместитель министра, на счету этой группировки около 50 убийств, 8 похищений людей, и все это происходило на протяжении 1991-2005 годов.

Кроме того, обращаясь к общественности, заместитель министра попросил сообщить и о месте нахождения других лидеров ОПГ: Александра ДАНИЛЬЧЕНКО – президента Федерации бокса Крыма, а также Николая КОЖУХАРЯ – президента Федерации вольной борьбы АРК, Геннадия МЕЛЬНИКА и Андриана РАКА.

В.ЕВДОКИМОВ отметил, что на стороне этой группировки действовали приблизительно 10 сотрудников милиции. В то же время он не уточнил, в каком звании и на какой должности находились эти лица, отметив, что МВД проводит проверку о причастности этих и других лиц к преступной группировке.

Также МВД, по словам В.ЕВДОКИМОВА, гарантирует полную анонимность всем, кто сообщит о месте нахождение указанных лиц, и обещает вознаграждение. Сообщения принимаются по телефонам: 256-10-63, 254-75-32.