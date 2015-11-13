В Словакии разбился украинский гражданский вертолет, 6 человек погибли - Reuters

Украинский гражданский вертолет разбился в восточной Словакии, в результате чего шесть человек погибли.

Об этом сообщает Reuters. Вертолет упал возле границысУкраиной, заявиливминистерствевнутреннихдел Словакии. Местное изданиесообщает, чтовертолетзаметилиещевсреду, когдаонзалетал ввоздушное пространствоСловакии. Однако властистраныузналаокатастрофе лишьсегодня. Других подробностей не сообщают.

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