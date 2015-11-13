В Словакии разбился украинский гражданский вертолет, 6 человек погибли - Reuters
16:07, 13 ноября 2015Общество
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Украинский гражданский вертолет разбился в восточной Словакии, в результате чего шесть человек погибли.
Фотоиллюстрация / facebook.com/ravreba
Об этом сообщает Reuters.
Вертолет упал возле границысУкраиной, заявиливминистерствевнутреннихдел Словакии.
Местное изданиесообщает, чтовертолетзаметилиещевсреду, когдаонзалетал ввоздушное пространствоСловакии. Однако властистраныузналаокатастрофе лишьсегодня.
Других подробностей не сообщают.
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