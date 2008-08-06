Милиция позволит банкам иметь свежие данные об утерянных паспортах

Министерство внутренних дел Украины и Первое всеукраинское бюро кредитных историй собираются подписать договор об информационном сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил первый заместитель начальника департамента информационных технологий МВД Украины Валерий МАТВИЙЧУК.

Он также отметил, что этот договор позволит банкам, которые сотрудничают с бюро, пользоваться базой данных утраченных паспортов, что должно предотвратить кражи в банковской сфере. На сегодня база данных МВД Украины насчитывает 1 млн. 200 тыс. единиц информации.

По словам В. МАТВИЙЧУКА, благодаря базе данных утраченных паспортов в 2008 г. удалось предотвратить 48 тыс. 92 случая краж в банковской сфере. Всего за время работы базы данных (с февраля 2007 г.) удалось предотвратить 66 тыс.680 случаев краж.