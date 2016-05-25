Ярош рассказал о своем новом движении в Харькове

Об этом сообщает городской сайт 057.ua.

"Дiя" - так называется новое формирование, которые включило в себя ряд небольших организаций.В задачи "Дiи" будет входить патриотическое воспитание молодежи, создание детских лагерей и отрядов территориальной обороны.

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"Финансироваться проект будет из спонсорских средств, но брать деньги у олигархов мы не будем", - сказал Дмитрйи Ярош.

Ярош признался, что так как проект все-таки не только общественный, но и политический, то скорее всего он выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах.